Bolivien und USA unterzeichneten gemeinsames Anti-Drogen-Abkommen

Bolivien hat erstmals seit knapp 20 Jahren wieder ein Abkommen mit den USA zur gemeinsamen Bekämpfung von Drogenbanden unterzeichnet. Darin sei vorgesehen, dass die USA bolivianische Sicherheitskräfte im Kampf gegen Drogen ausbilden und ausrüsten, wie die US-Botschaft in La Paz am Dienstag mitteilte.

2008 hatte der damalige linksgerichtete Präsident Evo Morales die Beziehungen zu den USA abgebrochen und die Beamten ihrer Anti-Drogen-Behörde DEA des Landes verwiesen.