Blitzeinschlag bei Bolsonaro-Demo in Brasilien fordert 89 Verletzte

Bei einem Blitzeinschlag bei einer Kundgebung von Anhängern des früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro sind nach Angaben der Feuerwehr 89 Menschen verletzt worden, elf von ihnen schwer. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in der Hauptstadt Brasília . Dort hatten sich bei starkem Regen Tausende Anhänger des inhaftierten ultrarechten Ex-Staatschefs Bolsonaro versammelt, der wegen eines Putschversuchs zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt worden war.

Die Feuerwehr kümmerte sich nach dem Blitzeinschlag nach eigenen Angaben um 89 Menschen, von denen 47 in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Elf Menschen hätten "intensive medizinische Versorgung" benötigt. Ein in brasilianischen Medien und Onlinediensten verbreitetes Video zeigt die Menschenmenge, die von einem Blitz und einem lauten Knall überrascht wird.

Bolsonaro war im vergangenen September schuldig gesprochen worden, seine Anhänger zur Erstürmung des Obersten Gerichts, des Präsidentenpalastes und des Kongresses in Brasília am 8. Jänner 2023 angestiftet zu haben. Er soll damals einen versuchten Putsch organisiert haben, um seine Wahlniederlage gegen seinen linksgerichteten Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva zu kippen.

Bolsonaro wurde zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Rechtsaußen-Politiker hatte das größte lateinamerikanische Land von Anfang 2019 bis Ende 2022 regiert.