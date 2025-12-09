Er war wegen Putschplänen nach seiner Niederlage gegen den linksgerichteten Luiz Inacio Lula da Silva bei der Wahl 2022 verurteilt worden.

Der Sohn des wegen eines geplanten Putsches verurteilten Ex-Präsidenten Brasiliens will selbst Präsident werden. Die Entscheidung für seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2026 sei unumkehrbar, erklärte Senator Flavio Bolsonaro am Dienstag. Sein Vater Jair Bolsonaro verbüßt eine 27-jährige Haftstrafe .

Jair Bolsonaro steht in politischen Fragen dem US-Präsidenten Donald Trump nahe. Dieser hatte das Verfahren gegen Bolsonaro als "Hexenjagd" bezeichnet und im Streit darüber Sanktionen gegen Brasilien verhängt.

Flavio Bolsonaro will in Fußstapfen seines Vaters treten

Mit seinen jüngsten Äußerungen vollzieht Flavio Bolsonaro eine Kehrtwende. Noch am Wochenende hatte er einen Verzicht auf eine Kandidatur angedeutet. „Jetzt ist es an der Zeit, mit den Leuten zu reden, damit wir die richtigen Leute auf unserer Seite haben“, sagte er am Dienstag.

Bereits am Freitag hatte Flavio Bolsonaro erklärt, sein Vater unterstütze seine Kandidatur.