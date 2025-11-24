Nach Lötkolben-Aktion: Bolsonaro beantragte erneut Hausarrest

Die Verteidigung von Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro hat beim Obersten Gerichtshof erneut Hausarrest aus gesundheitlichen Gründen beantragt. "Der Gesundheitszustand des Antragsstellers ist aus verschiedenen Gründen beeinträchtigt", zitierte die Nachrichtenagentur Agencia Brasil aus der Eingabe seiner Anwälte. Bolsonaro war Samstagfrüh wegen mutmaßlicher Fluchtgefahr festgenommen worden, nachdem seine elektronischen Fußfessel eine mögliche Manipulation gemeldet hatte. In einem später vom Gericht veröffentlichten Video gab er zu, mit einem Lötkolben an dem Gerät gearbeitet zu haben - "aus Neugier", wie Bolsonaro sagte. Aufnahmen zeigen ein angeschmortes Kunststoffgehäuse der Fußfessel. Das Gerät ist einer Beamtin zufolge jedoch "offenbar intakt" geblieben.

Nach Darstellung der Anwälte habe Bolsonaro zwar einen Lötkolben an das Gerät gehalten, es aber nicht abnehmen wollen. Bei seiner Anhörung sagte Bolsonaro, er habe "eine Halluzination gehabt, dass die Fußfessel abgehört werde, und er daher versucht habe, die Abdeckung zu öffnen".

Laut Anwälten durch Medikamente "verwirrt" Laut seinen Anwälten, die sich auf einen ärztlichen Bericht der ihn betreuenden Fachkräfte stützen, sei Bolsonaro durch die Wechselwirkung mehrerer von ihm eingenommenen Medikamente "verwirrt" gewesen. Deren Kombination könne unter anderem zu Desorientierung und Halluzinationen führen, hieß es. Der 70-Jährige leidet seinen Verteidigern zufolge unter anderem unter Lungeninfektionen, Gastritis, Hautkrebs, anhaltenden Schluckauf-Krisen sowie Komplikationen nach einem Attentat im Wahlkampf 2018.