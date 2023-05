Blinken: Einigung zwischen Armenien und Aserbaidschan in Sicht

Im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die umkämpfte Kaukasus-Region Berg-Karabach zeichnet sich nach Angaben von US-Außenminister Antony Blinken eine Einigung ab. Beide Seiten hätten in den vergangenen Tagen "sehr schwierige Themen angesprochen" und "greifbare Fortschritte in Richtung eines dauerhaften Friedensabkommens gemacht", sagte Blinken am Donnerstag zum Abschluss der viertägigen von den USA vermittelten Gespräche nahe Washington.