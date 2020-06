Blaues Auge für pro-westliche Regierung

Moldau

"Wir wissen, dass unsere Gegner unangenehm überrascht sind", so SozialistenchefIgor Dodon. Man werde alles tun, damitmitzusammenarbeitet. Der Aufstieg der Partei zur stärksten Einzelpartei im Land kommt überraschend. Beobachter werten ihn vor allem als Folge des Ausschlusses der ebenso ausgesprochen pro-russischen Partei Patria nur Tage vor der Wahl. Ihr waren um die 15 Prozent vorhergesagt worden.

Ausgeschlossen worden war sie wegen angeblicher illegaler Wahlkampffinanzierung. EU, USA und vor allem Russland hatten den Ausschluss kritisiert. Moskau kritisierte am Montag zudem, dass nur ein Teil der in Russland lebenden Moldauer abstimmen konnten. Es gab zu wenige Wahllokale und Stimmzettel. Bei einer Wahlbeteiligung von 56 Prozent, so Russlands Vizepremier Dmitri Rogosin, müsse sich die Führung in Chisinau zudem fragen, wie groß ihre Rückhalt wirklich sei. Die OSZE beurteilte die Wahl hingegen als frei und fair, auch wenn es offene Fragen gebe.