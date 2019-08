"Bist du seelenlos?": Ivanka Trumps Campingtrip geht nach hinten los

Ivanka Trump, Tochter von US-Präsident Donald Trump, Beraterin im Weißen Haus und selbst ernannte Kämpferin für Frauen und Gleichberechtigung postet gerne auch mal Familiäres in den sozialen Medien. Nicht selten führen diese zu einem medialen Shitstorm gegen sie selbst. So geschehen auch am vergangenen Sonntag.

Neben einem Tweet mit ihren zwei Söhnen mit dem Titel „Sunday morning vibes“, zu Deutsch: „Sonntagsstimmung“, postete sie zahlreiche Fotos auf Instagram von sich, ihrem Mann, Jared Kushner, und den Kindern beim Camping.