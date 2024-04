Biden schockiert mit Geschichte über von Kannibalen verspeisten Onkel

US-Präsident Joe Biden hat mit einer Anekdote über einen im Zweiten Weltkrieg womöglich von Kannibalen verspeisten Onkel Aufsehen erregt. "Er wurde über Neuguinea abgeschossen, und man hat seine Leiche nie gefunden, weil es in diesem Teil von Neuguinea wirklich viele Kannibalen gab", sagte Biden am Mittwoch vor Stahlarbeitern bei einem Wahlkampfauftritt in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania. Die Geschichte entpuppte sich kurz darauf jedoch als Legende.