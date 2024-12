Biden und Harris: "Unser Geist ist nicht gebrochen!"

In einem seltenen gemeinsamen Auftritt haben der scheidende US-Präsident Joe Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris die Wähler der Demokraten aufgerufen, weiter für ihre Werte zu kämpfen. Bei einer Veranstaltung des Demokratischen Nationalkomitees (DNC) dankten sie am Sonntag (Ortszeit) den Spendern, die mehr als zwei Milliarden Dollar für den erfolglosen Wahlkampf 2024 aufgebracht hatten. "Unser Geist ist nicht gebrochen. Wir sind nicht gebrochen", sagte Harris.

Der gemeinsame Auftritt von Biden und Harris war einer der wenigen, seit sich Biden im Juli zugunsten von Harris aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen hatte.

In Begleitung ihrer Ehepartner sollte Einigkeit nach einer Wahl demonstriert werden, die parteiintern zu Schuldzuweisungen geführt hatte. Die Demokraten hadern mit dem Erdrutschsieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen am 5. November, bei denen Harris entgegen den Prognosen alle sieben hart umkämpften Staaten sowie die Mehrheit im Wahlmännerkollegium und die Wahlmännerstimmen an Trump verlor.

Die politische Zukunft von Harris ist bisher ungewiss. Einige Demokraten ermutigen sie, für das Gouverneursamt in ihrem Heimatstaat Kalifornien zu kandidieren. Biden, der am 20. Jänner aus dem Amt scheidet, kündigte an, politisch aktiv bleiben zu wollen, um die tiefe Spaltung der USA zu überwinden. "Die schlechte Nachricht ist, dass ich nirgendwo hingehen werde. Wir bleiben engagiert", so Biden.