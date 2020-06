Kurz besuchte Holocaust-Gedenkstätte

Das Gedenken in der "Halle der Erinnerung" hat er, etwas ungewöhnlich, mit dem Machen des Kreuzzeichens abgeschlossen. Und: "Mein Besuch hat meine Überzeugung gestärkt, in der Arbeit für eine Gesellschaft fortzufahren, in der kein Platz ist für Vorurteil, Antisemitismus und Rassismus." Die Generation, die er vertrete, sei die letzte, die Kontakt zu Überlebenden der Schoah habe, sagt er später, und sie habe die Pflicht, das Wissen um diese "grausamen Verbrechen" weiterzugeben. Quasi eine Antwort an den emotionellen Zwischenfall kurz zuvor.

Politisch kommt der Besuch des österreichischen Außenministers zu einem doppelt heiklen Zeitpunkt. Einerseits stehen die Nahostgespräche zwischen Israel und den Palästinensern an der Kippe – sie hätten eigentlich bis Ende der Woche abgeschlossen sein sollen; jetzt wird gerade noch um eine Fortsetzung der Gespräche gerungen. Zum anderen beobachtet Israel mit Argusaugen die Annäherung des Westens an den Iran im Rahmen der Atomverhandlungen mitsamt der ersten Lockerung von Sanktionen. Von denen hält Israel gar nichts, weil es den sanften Tönen des iranischen Präsidenten Rohani misstraut. Und just in dieser Situation fährt Kurz am Wochenende auch in den Iran.