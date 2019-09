Best of "Mr. Speaker": "Seien Sie ein braver Bub!"

Im Zuge des Brexit-Dilemmas und schier endlos scheinender Debatten und Abstimmungen im britischen Parlament in London wurde Unterhaus-Sprecher John Bercow zu einer Berühmtheit. Seine Ordnungsrufe "Orrrrrrdeeeer, Orrrrrrdeeeer!" unterhielten nicht nur die britische, sondern auch die internationale Öffentlichkeit. Bercow sorgte in den Irren und Wirrungen der Brexit-Debatten aber vor allem für eines: Stabilität.

Am Montag erklärte der ursprünglich konservative Politiker vor dem Unterhaus seinen bevorstehenden Rücktritt. Bercow will sein Amt spätestens Ende Oktober niederlegen. An diesem Tag sollte/könnte/wird wohl nicht Großbritannien die EU verlassen.

Seine Ordnungsrufe im Zuge der Brexit-Debatten gegenüber britischen Abgeordneten aller Coleurs waren in der Vergangenheit nichts für Zartbesaitete. Hier ein kleiner Auszug:

"Versuchen Sie Ruhe zu bewahren und verhalten Sie sich wie ein Erwachsener oder raus hier! Wir werden es auch ohne Sie schaffen."

"Sie sind wirklich ein überspanntes Individuum – Sie sollten eintausend Mal schreiben: `Ich muss mich benehmen, wenn der Premier spricht.´"

"Seine Rolle ist einfach, seinen Kopf nickend in der entsprechenden Weise zu bewegen und Notizen hervorzuholen und zu tragen. Lärm ist nicht notwendig."

"Der Fraktionsführer hat absolut kein Recht, zu irgendeiner Zeit zu schreien."

"Benehmen Sie sich! Seien Sie ein braver Bub!"

"Er wird nicht niedergeschrien und kein Versuch, dies zu tun wird funktionieren, nicht heute, nicht morgen, zu keiner Zeit. Lassen Sie es sein, es wird nicht funktionieren und Sie sind auch nicht gut darin."

Die britische BBC hat ein paar der denkwürdigeren Ordnungsrufe des Mr. Speaker im britischen Unterhaus zusammengeschnitten.