Berlusconis Zustand soll sich laut Ärzteteam verbessert haben

Wieso Berlusconi ins Krankenhaus eingeliefert wurde

Der rechtspopulistische Politiker, der von 1994 bis 2011 mit Unterbrechungen insgesamt vier Regierungen vorgestanden war, war anfangs wegen Herz-Kreislauf- und Atemproblemen in die Klinik eingeliefert worden. Nachdem bekannt wurde, dass Berlusconi an einer chronischen Leukämie erkrankt sei, meldeten italienische Medien, er habe bereits eine Chemotherapie begonnen. Am vergangenen Sonntag wurde er von der Intensivstation in eine normale Abteilung des Krankenhauses verlegt.