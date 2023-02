Polen übergab erste Leopard-2-Panzer

Polen hat die ersten Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine geliefert. Gleichzeitig würden ukrainische Soldaten von polnischen, kanadischen und norwegischen Ausbildern im Leopard-Ausbildungszentrum in Swietoszow geschult, sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Freitag in Warschau. Wie viele Leopard-Kampfpanzer an das östliche Nachbarland übergeben wurden, sagte er nicht.

Polens Premier Mateusz Morawiecki reiste am Freitag nach Kiew, um am Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten der Ukraine, Denys Szmychal, Blumen an der Gedenkmauer der für die Kriegsgefallenen niederzulegen. Morawiecki traf sich auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij.