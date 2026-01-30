Der Israeli, Alexander Trufanov, hat von schrecklichen Bedingungen während seiner Geiselhaft im Gazastreifen berichtet. Er sei unter anderem sexuell belästigt und beim Duschen von einer versteckten Kamera gefilmt worden, sagte der 30-Jährige, der auch russischer Staatsbürger ist, am Freitag dem britischen Sender BBC. Seinen Angaben nach wurde er fast die gesamte Zeit allein festgehalten, darunter mehrere Wochen in einem Käfig und monatelang in einem Tunnel. Insgesamt war der heute 30-Jährige fast 500 Tage in der Gewalt der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Jihad (PIJ). Vor knapp einem Jahr kam er im Rahmen eines Abkommens zwischen Israel und der mit dem PIJ verbündeten Hamas frei.

In den ersten Wochen seiner Geiselhaft, in denen er überirdisch in einem Käfig festgehalten worden sei, habe ein Terrorist wiederholt versucht, ihn zu sexuellen Handlungen an sich selbst zu animieren, sagte Trufanov der BBC. Zu der Kamera, die ihm aufgefallen sei, sagte er: "Ich habe beim Duschen versucht, meine Genitalien nicht in diese Richtung zu halten." Er habe nur einmal in der Woche duschen dürfen. Geisel war monatelang allein in einem dunklen Tunnel Über seine spätere Zeit in einem Tunnel berichtete Trufanov, dass es dort so dunkel gewesen sei, dass er seine Hand vor Augen nicht habe sehen können. Zudem sei es still, eng und feucht gewesen. "Ich erinnere mich, dass ich das Gefühl hatte, lebendig unter der Erde begraben zu sein", sagte er der BBC. "Oft habe ich die Hoffnung völlig verloren." Zu seinen Entführern habe er nur Kontakt gehabt, wenn sie ihm Essen gebracht hätten. Sonst sei er allein gewesen.