Gazakrieg: Israels Armee bestätigt 70.000 tote Palästinenser

Nach Beginn der Waffenruhe ließ die Hamas die letzten 20 lebenden Geiseln frei, während im Gegenzug rund 2.000 palästinensische Häftlinge von Israel entlassen wurden. Zudem übergab die Hamas insgesamt 28 Geisel-Leichen. Die Übergabe verlief jedoch anders als vereinbart schleppend und dauerte statt 72 Stunden insgesamt mehr als drei Monate.

Unklare Todesumstände und Probleme bei der Identifizierung

Israel hat im Rahmen der Abmachungen insgesamt 360 tote Palästinenser überstellt. Die genauen Umstände ihres Todes sind häufig nicht bekannt. Es wird vermutet, dass Israel ihre Leichen in einem Militärlager aufbewahrte. Die Identifizierung gestaltete sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde im Gazastreifen in vielen Fällen schwierig.

Auslöser des Kriegs war ein Massaker der Hamas und anderer extremistischer Gruppierungen, bei dem in Israel rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt wurden. Israel reagierte darauf mit massiven Luftangriffen und Bodeneinsätzen in Gaza.

Israels Armee bestätigt Totenzahl

In den zwei Jahren des Kriegs wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in dem Küstenstreifen mehr als 70.000 Palästinenser getötet. Lange Zeit hatte Israel diese Zahl infrage gestellt. Nun soll sie die israelische Armee Medienberichten zufolge erstmals bestätigt haben. Vermisste Einwohner, die möglicherweise unter Trümmern begraben sind, seien darin nicht erfasst, schreibt die israelische Zeitung Haaretz. Laut Angaben der israelischen Streitkräfte seien zudem keine gesunden Menschen an Hunger gestorben.

Trotz der von den USA, Ägypten, Katar und der Türkei vermittelten Waffenruhe kommt es weiterhin zu tödlichen Vorfällen.