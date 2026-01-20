Friedensrat, Exekutivrat: Wer in Trumps neuen Gaza-Gremien sitzt

Der knappe Text las sich wie die Bekanntgabe einer neuen Projektleitung in einer mittelgroßen Firma, könnte aber das Leben von Millionen Menschen auf Jahre hinaus beeinflussen. Am Wochenende veröffentlichte das Büro von US-Präsident Donald Trump ein Schreiben, in dem dieser gleich drei neue Gremien sowie deren vorläufige Besetzung vorstellte. Diese sollen künftig, hierarchisch angeordnet, den Friedensprozess im Nahen Osten und den Wiederaufbau des Gazastreifens vorantreiben – und womöglich sogar mehr als das.

Im Zentrum steht der bereits vor Monaten von Donald Trump angekündigte Friedensrat. Dieser soll „die strategische Aufsicht übernehmen, internationale Ressourcen mobilisieren und die Rechenschaftspflicht während des Übergangs Gazas von Konflikt zu Frieden und Entwicklung sicherstellen“. Der Friedensrat und seine Mitglieder

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI Donald Trump (79), Marco Rubio (54) und Robert Gabriel (39) Donald Trump (rechts) wird dem Friedensrat vorsitzen. Außenminister Marco Rubio (links) ist einfaches Mitglied, ebenso wie Trumps Redenschreiber Robert Gabriel, von dem es keine öffentlichen Bilder gibt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/LUDOVIC MARIN / POOL Steve Witkoff (68) Trumps umstrittener Verhandlungsführer für den Nahen Osten und die Ukraine. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/LUDOVIC MARIN / POOL Jared Kushner (45) Trumps Schwiegersohn ist offiziell ohne Regierungsposten, verhandelt aber seit Dezember 2025 wieder an der Seite Witkoffs. Gut in Israel vernetzt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/DANTE FERNANDEZ Tony Blair (72) Der britische Ex-Premier (Labour) galt erst als Vorsitzender des Gaza-Exekutivrats, stieß aber auf den Widerstand arabischer Staaten. Nun ist er im Friedensrat und dem Exekutivrat einfaches Mitglied. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Kevork Djansezian Marc Rowan (63) Der Multimilliardär und CEO des US-Private-Equity-Riesen Apollo trat in der Vergangenheit als Großspender für Trumps Wahlkämpfe auf. Galt zwischenzeitlich als Kandidat für den Posten des Finanzministers, bevor der Kelch an Scott Bessent ging. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/JIM LO SCALZO Ajay Banga (66) Der gebürtige Inder lebt seit Jahrzehnten in den USA, war u. a. jahrelang Geschäftsführer von Mastercard. Heute ist er Weltbank-Präsident. Gilt eigentlich als Unterstützer der Demokraten, beriet unter anderem Barack Obama und Kamala Harris.

Zum Vorsitzenden des Friedensrates krönte sich Trump selbst. Daneben nennt das Weiße Haus sieben Gründungsmitglieder, allesamt Männer: US-Außenminister Marco Rubio, der Sondergesandte Steve Witkoff, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner sowie der ehemalige britische Premierminister Tony Blair sind alte Bekannte. Dazu kommen der Weltbank-Präsident Ajay Banga, der US-Multimilliardär Marc Rowan und ein gewisser Robert Gabriel – seit Jahren einer von Trumps Redenschreibern und seit Mai 2025 Rubios Vertreter in dessen Funktion als nationaler Sicherheitsberater. Ursprünglich hatte Trump den Friedensrat als internationales Gremium angekündigt. Unter den acht Gründungsmitgliedern finden sich nun sieben Amerikaner, einzig Blair ist Brite. Schon am Montag sickerten jedoch die gewaltigen Ambitionen durch, die Trump mit seinem Friedensrat hegt: Er soll künftig zu einer neuen internationalen Organisation heranwachsen und über den Gaza-Krieg hinaus weitere Konflikte lösen.

Trump habe deshalb 60 Regierungschefs eingeladen, darunter Wladimir Putin, wie der Kreml bestätigte. Der britische Premier Keir Starmer und Deutschlands Kanzler Friedrich Merz erwägen offenbar einen Beitritt, um das Feld nicht nur Autokraten zu überlassen. Frankreichs Emmanuel Macron sagte Berichten zufolge ab, worauf der US-Präsident pikiert reagierte: "Ich werde einfach einen Zoll von 200 Prozent auf Wein und Champagner erheben - dann wird er schon mitmachen." Zugesagt hat bisher einzig Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Der Gaza-Exekutivrat und seine Mitglieder Wie auch immer der Friedensrat sich letztlich zusammensetzt, er soll sich mittelfristig ohnehin mit mehreren Konflikten in der Welt befassen. Aus diesem Grund ist ihm künftig ein sogenannter Gaza-Exekutivrat untergeordnet, der sich einzig mit der Situation im Gazastreifen befassen und dort „Frieden, Stabilität und Wohlstand“ gewährleisten soll.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/MENAHEM KAHANA Nickolay Mladenov Der ehemalige bulgarische Verteidigungs- und Außenminister war nach seiner politischen Karriere als Diplomat für die USA und die Vereinten Nationen im Nahen Osten tätig. Er soll dem Gaza-Exekutivrat vorsitzen und Ansprechpartner für den Friedensrat sein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/SAUL LOEB Sigrid Kaar Die ehemalige niederländische Vize-Ministerpräsidentin ist seit 2025 Sonderkoordinatorin für den Nahost-Friedensprozess für die Vereinten Nationen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Umit Bektas Hakan Fidan Der türkische Außenminister. Israels Regierung stört sich sehr an Fidans Nominierung. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Remo Casilli Reem al-Hashimy Die Ministerin für internationale Kooperation der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/WAEL HAMZEH Hassan Rashad Der Chef des ägyptischen Geheimdienstes (Mitte). Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/DANTE FERNANDEZ Tony Blair Der ehemalige britische Premierminister sitzt auch im übergeordneten Friedensrat. Er war ursprünglich für den Vorsitz des Gaza-Exekutivrates vorgesehen, doch die arabischen Staaten legten sich quer. Blair hatte Großbritannien 2003 an der Seite der USA in den Irak-Krieg geführt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/LUDOVIC MARIN / POOL Steve Witkoff Trumps Sondergesandter für den Nahost-Konflikt sitzt auch im übergeordneten Friedensrat. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/LUDOVIC MARIN / POOL Jared Kushner Trumps Schwiegersohn sitzt auch im übergeordneten Friedensrat. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Kevork Djansezian Marc Rowan Der US-Milliardär sitzt auch im übergeordneten Friedensrat.

Der elfköpfige Gaza-Exekutivrat ist tatsächlich international besetzt: Neben Witkoff, Kushner, Rowan und Blair, die also in beiden Gremien sitzen, nennt das Weiße Haus Hakan Fidan (türkischer Außenminister), Hassan Rashad (Chef des ägyptischen Geheimdienstes GIS) und Reem al-Hashimy (Ministerin für internationale Kooperation der Vereinigten Arabischen Emirate) sowie den hochrangigen katarische Diplomat Ali al-Thawadi und Sigrid Kaag, die niederländische UN-Sonderkoordinatorin für den Nahost-Friedensprozess. Überraschend sind die Bestellung des israelisch-zypriotischen Immobilien-Milliardärs Yakir Gabay und des ehemaligen bulgarischen Verteidigungs- und Außenministers Nickolay Mladenov. Dieser Mladenov könnte jedoch zum wichtigsten Mann in der neuen US-Architektur werden: Als Vorsitzender des Gaza-Exekutivrats soll er die tägliche politische Arbeit vor Ort überwachen und Hauptansprechpartner für die Mitglieder des Friedensrates sein. Er hatte nach seiner politischen Karriere als Diplomat für die UN und die USA im Nahen Osten gearbeitet und soll sich einen ausgezeichneten Ruf bei israelischen und arabischen Verantwortlichen erarbeitet haben. Zuletzt war der Bulgare für einen Thinktank in Washington tätig.