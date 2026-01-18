Trump will 1 Milliarde Dollar für Sitz in Gaza-Friedensrat

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Friedensrat für Gaza (Board of Peace) ist ein von den USA, konkret von US-Präsident Donald Trump, initiierter internationaler Übergangsrat. Er soll die Verwaltung, den Wiederaufbau und die Stabilisierung des Gazastreifens nach dem Krieg übernehmen und eine neue palästinensische Technokratenregierung beaufsichtigen. Gleichzeitig soll er eine multinationale Friedenstruppe organisieren und die Entmilitarisierung der Hamas sicherstellen. Einige Mitglieder stehen fest (siehe Infobox), mehrere Staats- und Regierungschefs wurden von Trump eingeladen: darunter türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi oder Argentiniens Präsident Javier Milei.

Bericht: Eine Milliarde Dollar für Sitz Von teilnehmenden Staaten hätte US-Präsident Trump gern eine Milliarde Dollar für einen Sitz im "Friedensrat", berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Samstag unter Berufung auf einen Charta-Entwurf. Das Weiße Haus nannte dies "irreführend". Es gebe keine Mindestgebühr für die Mitgliedschaft - sondern "dies bietet lediglich Partnerländern eine dauerhafte Mitgliedschaft, die sich nachdrücklich zu Frieden, Sicherheit und Wohlstand bekennen". Das teilte das Weiße Haus auf der Online-Plattform X mit. Der Entwurf der Charta sieht drei Jahre reguläre Mitgliedschaft vor, diese kann vom Vorsitzenden aber verlängert werden.

Zusammensetzung des "Board of Peace" (Friedensrat für Gaza) Vorsitz: US‑Präsident Donald Trump Mitglieder laut Mitteilung des Weißen Hauses Marco Rubio, US‑Außenminister

Tony Blair, früherer britischer Premierminister

Jared Kushner, Schwiegersohn Trumps und Berater im Nahost‑Team

Marc Rowan, CEO von Apollo Global Management

Ajay Banga, Präsident der Weltbank

Robert Gabriel, Trump‑Berater (National Security Deputy)

Steve Witkoff, Trumps Sondergesandter für den Nahen Osten Hoher Repräsentant für Gaza Nikolaj Mladenow, früherer UN‑Sondergesandter für den Nahost‑Friedensprozess: Er soll die Umsetzung des Gaza‑Plans vor Ort überwachen. "Gaza Executive Board" – unterstelltes Exekutivgremium Mitglieder: Steve Witkoff

Jared Kushner

Nikolaj Mladenow

Tony Blair

Hakan Fidan, türkischer Außenminister

Ali Thawadi, katarischer Spitzendiplomat

Hassan Rashad, ägyptischer Geheimdienstchef

Israel verärgert Ein Teil des Friedensrates ist das sogenannte "Gaza Executive Board". Hier stößt sich Israel an der Besetzung durch das Weiße Haus. Die Ankündigung zur Zusammensetzung dieses wichtigen internationalen Aufsichtsgremiums für den Gazastreifen sei "nicht mit Israel abgestimmt und widerspricht dessen Politik", heißt es in einer Stellungnahme des Büros von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu. Ein US-Beamter merkte dazu an, dass Netanjahu kein Mitspracherecht habe. Prominente Rolle für Kritiker Israels Netanjahu stößt sich offenbar daran, dass dem Gremium der türkische Außenminister Hakan Fidan und der ranghohe katarische Diplomat Ali Thawadi angehören. Die Türkei und Katar hatten Israels Krieg im Gazastreifen gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas scharf kritisiert.