Bericht: Geheimgefängnisse und illegale Pushbacks an EU-Außengrenze

Unter Berufung auf Aussagen von Geflüchteten heißt es, in dem Verschlag würden Asylsuchende teilweise mehrere Tage lang ohne Wasser und Essen eingesperrt. Im Anschluss bringe die Polizei die Menschen wieder zurück an die Grenze und zwinge sie, in die Türkei zurückzukehren.

Der Rechtswissenschaftler Constantin Hruschka vom Max-Planck-Institut München stufte dies laut Monitor als illegal ein. "Es ist ein absoluter Rechtsverstoß, denn vom Verbot der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung darf ich unter keinen Umständen abweichen", sagte Hruschka dem Magazin zufolge. Darüber hinaus handle es sich um eine rechtswidrige Freiheitsentziehung.

Frontex kündigt Aufklärung an

Dem Recherche-Netzwerk zufolge finden die illegalen Inhaftierungen offenbar direkt unter den Augen der EU-Grenzschutzagentur Frontex statt. Laut Monitor sind im Ort der genannten bulgarischen Grenzstation auch zehn Frontex-Beamte stationiert. Nach Einschätzung des Direktors von Human Rights Watch Deutschland, Wenzel Michalski, machen diese sich demnach mitschuldig, wenn sie solche Praktiken nicht unterbinden, insofern sei Frontex "ein Teil des Problems".

Frontex schrieb demnach auf Anfrage, dass Frontex-Beamte die bulgarische Grenzpolizei in dem Gebiet lediglich bei der Überwachung der Grenze unterstützen würden. Die beschriebenen Zustände seien dagegen nicht festgestellt worden, man gehe dem Hinweis über mutmaßliche Grundrechtsverletzungen ernsthaft nach, erklärte die in Warschau ansässige Agentur am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) erklärte, es sei "zutiefst besorgt" über die Medienberichte. Bulgarien habe Fragen zu den Recherchen unkommentiert gelassen.