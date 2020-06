Bericht deckt Gräuel der IS an Kindern auf

Die engagierte Juristin betont, dass es systematische Gewalt an Kindern im Irak nicht erst seit dem Siegeszug des IS im vergangenen Frühsommer und nicht nur in umkämpften bzw. vom IS kontrollierten Gebieten gebe. Die irakische Armee etwa soll laut UN-Kinderrechtskomitee wie der IS Kinder an Kontrollposten einsetzen oder Minderjährige wegen Terrorverdachts unter widrigen Bedingungen festhalten.

Woran das liegt? "Es gibt im Irak zwei völlig verschiedene Probleme", so Winter. Das eine sei vom IS importiert, das andere sei hausgemacht, ein Problem der irakischen Kultur. Stichworte seien Zwangsehen oder Ehrenmorde, die zwar inzwischen strafbar seien, bei denen die "Verteidigung der Ehre" allerdings weiter strafmildernd sei. "Hier könnte der Irak etwas tun", so Winter, bisher sei aber wenig geschehen. "Weil der Irak nicht will oder kann – das weiß ich nicht."

Das Kinderrechtskomitee fordert die irakische Regierung daher auf, zumindest in ihrem Einflussgebiet den Schutz von Kindern zu gewährleisten. "Sie zeigt sich einsichtig", berichtet Winter von einem Treffen mit einer irakischen Delegation. "Schauen wir, was passiert."