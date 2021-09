Bericht: CIA wollte Julian Assange entführen und töten

Die Überlegungen wurden laut Yahoo 2017 gemacht, als Assange bereits sein fünftes Jahr in der ecuadorianischen Botschaft in London verbrachte. Dort suchte er 2012 um Asyl an, um seine Auslieferung nach Schweden zu verhindern.

Grund für die brutalen Pläne von Mike Pompeo und seinen CIA-Spitzenbeamten dürften die Veröffentlichungen von „Vault 7“ durch „WikiLeaks" gewesen sein. Dabei handelte es sich um eine Reihe von internen CIA-Dokumenten, die unter anderem Inhalte über die heimliche Kompromittierung von IT-Geräten enthielten. Der Geheimdienst hatte die Dokumente nur unzureichend gesichert.

Trump dementiert die Vorwürfe

„Als amerikanischer Staatsbürger finde ich es absolut empörend und beschämend, dass unsere Regierung die Entführung oder Ermordung von jemandem ohne Gerichtsverfahren in Betracht gezogen haben könnte, einfach weil er die Wahrheit gesagt hat, indem er echte Informationen veröffentlicht hat“, äußerte sich einer von Assanges Anwälten, Barry Pollack, zu dem Yahoo-Bericht.

Die CIA weigerte sich, die Vorwürfe zu kommentieren und Donald Trump dementierte sie. „Ich finde, er (Assange) wurde sehr schlecht behandelt“, sagte der Ex-Präsident.