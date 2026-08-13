„Begleitetes Trinken“ mit Eltern: Deutschland schafft Ausnahme für Unter-16-Jährige ab

Ein Bierchen zum 14. Geburtstag? In Deutschland war das kein Problem, wenn ein Erziehungsberechtigter dabei war. Mit der Ausnahme für 14- und 15-Jährige soll damit Schluss sein: Alkohol ist künftig für Jugendliche unter 16 auch dann vor dem Gesetz tabu, wenn Mama und Papa dabei sind.

Der Grund dafür sind wenig überraschend gesundheitliche Bedenken. Im Kabinettsentwurf heißt es, das „begleitete Trinken“ stehe im Widerspruch zu den Zielen der Bundesregierung bei der Suchtprävention, die Ausnahme schwäche den Schutz junger Menschen vor den „erheblichen gesundheitlichen und sozialen Folgen“ des Alkoholkonsums.

Pädagogisch unwirksam

Historisch hat die Regelung ihre Wurzeln in der Annahme, es sei pädagogisch sinnvoller, Kinder beim Alkoholkonsum zu begleiten, als sie allein trinken zu lassen. Sie ist ein Relikt aus den 1950ern, als die Folgen von Alkoholkonsum noch nicht umfassend erforscht waren. Der deutsche Drogenbeauftragte Hendrik Streeck sagte dazu: „Alkohol wird nicht weniger schädlich, nur weil die Erwachsenen dabeisitzen.“

Das belegen auch Studien. Jugendliche, die in Gegenwart ihrer Eltern Alkohol trinken dürfen, trinken demnach im Schnitt früher, mehr und riskanter als Gleichaltrige, denen klare Regeln gesetzt werden, hat die Deutsche Hauptstelle Sucht (DHS) eruiert. Das „begleitete Trinken“ führe nicht zu „Erziehung zur Mäßigung“, sondern zu einer frühzeitigen Normalisierung riskanten Konsumverhaltens. Auch neurowissenschaftliche Studien der Universitäten Passau und Linz haben nachgewiesen, dass das Gehirn Heranwachsender besonders empfindlich auf Alkohol reagiert - Gedächtnis, Impulskontrolle und emotionale Entwicklung werden beeinträchtigt.

Ausnahmefall Deutschland

Deutschland war mit der Ausnahme ein internationaler Sonderfall. Selbst in Österreich ist die Gesetzeslage vergleichsweise mild, hierzulande gilt eine Altersgrenze von 16 Jahren für Getränke mit geringem Alkoholgehalt, Hochprozentiges wie Schnaps dürfen junge Erwachsene erst ab 18 trinken; die Grenze wurde je nach Bundesland zwischen den 1960ern und den 1990ern eingeführt. Im Weinland Frankreich aber etwa ist Trinken erst ab 18 erlaubt, in Norwegen oder Litauen erst ab 20, in den USA bekanntlich ab 21.

Das heißt umgekehrt aber nicht, dass sich Jugendliche auch an diese Vorgaben halten würden. In Österreich hat bereits ein Drittel der 13-Jährigen Alkohol konsumiert, in Deutschland wird das erste Glas im Schnitt mit 15,1 Jahren getrunken. In den strengen USA liegt das Durchschnittsalter für den ersten Tropfen sogar nach darunter, bei 14,8 Jahren.