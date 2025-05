Bars in Barcelona verhängen Zeitlimits: Ist das noch erlaubt?

Die Stadt Barcelona legt Anzahl und Öffnungszeiten von Terrassen fest. Die Lokalbesitzer die Regeln zur Nutzung der Tische und die Preise. Diese müssen allerdings klar kommuniziert werden, wie die Konsumentenvereinigung OCU klarstellt. So, wie auf den Tischen in Barceloneta. Ja, es ist legal.

Eine Bar in Barceloneta, einem Viertel in Strandnähe.

Der Barbesitzer vergleicht die Terrassentische mit den Zeitungen, die er nicht länger auslegt, weil Gäste sie zu lange beanspruchten und es dadurch zu Streit käme. Verständnis erhalten die Barbesitzer für ihren Umgang mit Laptopnutzern. Ein großes Thema – nicht nur in Barcelona.

Immer häufiger werden Arbeitende an bestimmte Tische verwiesen, wie früher die Raucher. In Madrider Kaffeehäusern sieht man Schilder, die Uhrzeiten festlegen, zu denen das Gerät verwendet werden darf. Ein Lokal hat das W-Lan abgeschafft. Auch in Österreich sieht man immer häufiger solche Einschränkungen. So soll verhindert werden, dass Gäste ewig einen Tisch belegen, ohne zu konsumieren.