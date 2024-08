Die Bewegung Studenten gegen Diskriminierung (SAD), die die Anti-Regierungsproteste angeführt hatte, hatte den Wirtschaftswissenschaftler als Übergangsregierungschef ins Spiel gebracht. "Wir vertrauen Dr. Yunus", erklärte Asif Mahmud, ein SAD-Anführer. Sheikh Hasina war nach zuletzt 15 Jahren an der Macht am Montag aus dem südasiatischen Land geflohen.

Friedensnobelpreisträger Yunus

Yunus gilt seit Längerem als politischer Widersacher von Ex-Regierungschefin Hasina. Gegen ihn laufen mehr als hundert Gerichtsverfahren, die Unterstützer als politische Verfolgung kritisierten. Der heute 84-Jährige hatte in den 1980er-Jahren die Grameen Bank gegründet, die Mikrokredite an die ärmsten Menschen in Bangladesch vergibt. 2006 wurde dem Wirtschaftswissenschaftler dafür der Friedensnobelpreis verliehen.