„Ort der Unreinheit“: Rabbiner gegen Badestrand am See Genezareth

Ein neuer Badestrand am See Genezareth stößt auf Widerstand strengreligiöser Rabbiner in Israel. Von dem Strandabschnitt ohne Sichtwände und Umkleiden gehe eine ernsthafte spirituelle Gefahr für das gesamte Gebiet aus, heißt es in einer Kampagne ultraorthodoxer Rabbiner in Tiberias und Jerusalem. Darüber berichtete laut Kathpress und Nachrichtenagentur KNA der Sender Arutz Scheva am Montag.

Der kürzlich eröffnete öffentliche Strand befindet sich laut Bericht in der Nähe der Hauptzufahrt zum Grab des antiken jüdischen Gelehrten und als Wundertäter geltenden Rabbiners Meir in Tiberias.