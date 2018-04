Autonomiereferenden in Italien: Rückenwind aus Katalonien

"Wir wollen mehr Unabhängigkeit von Rom" lautet der Slogan der Abstimmung. Am Sonntag findet in den zwei reichsten Regionen Italiens, in Venetien und in der Lombardei, ein Autonomie-Referendum statt. Doch geht es bei der Volksabstimmung nicht um eine Abspaltung von Italien, sondern um eine größere wirtschaftliche Unabhängigkeit der Regionen.

Elf Millionen Bewohner sind aufgerufen, mit "Si" zu stimmen. Die Lombardei und Venetien werden von der rechtspopulistischen Lega Nord regiert. Motiviert durch die Entwicklungen in Barcelona sehen die Regionalisten in Norditalien nun auch ihre Chance.

Den "horrenden Steuerdruck aus Rom" nutzten die Rechtspopulisten als Wahlslogan, um das Autonomie-Referendum durchzubringen.