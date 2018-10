Australien: Regierung bangt um hauchdünne Parlamentsmehrheit

In Turnbulls bisherigem Wahlkreis in Sydney tritt nun ein ehemaliger australischer Botschafter in Israel, David Sharma, für die Liberalen an. Der Wahlkreis Wentworth ist eigentlich eine Hochburg der Liberalen. Der ehemalige Schatzkanzler Morrison bezeichnete den eigenen Kandidaten am Freitag jedoch als Außenseiter. Die besten Chancen werden der unabhängigen Kandidatin Kerryn Phelps eingeräumt, einer Ärztin.