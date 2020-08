Australien: Langsames Aus für Gefängnisstrafe für 10- bis 14-Jährige

In Australien hat erstmals eine Region die Anhebung des Strafmündigkeitsalters von Kindern von 10 auf 14 Jahre beschlossen. Die gesetzgebende Versammlung im Australian Capital Territory (ACT), das die Hauptstadt Canberra umgibt, stimmte am Donnerstag nach einer Kampagne von Rechtsexperten für einen solchen Antrag. Damit wird die Gesetzgebung in der Region den UN-Standards angepasst.

In den anderen Bundesstaaten und Territorien Australiens können Kinder ab zehn Jahren aber zunächst weiter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. "Mit zehn Jahren gehören Kinder nicht ins Gefängnis", twitterte ACT-Grünen-Politiker Shane Rattenbury.