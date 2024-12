Australien: Antisemitische Vorfälle nehmen zu

Wenige Tage nach einem Brandanschlag auf eine Synagoge in Melbourne sind in Australiens Hauptstadt Sydney zwei Häuser mit israelfeindlichen Botschaften besprüht und ein Auto angezündet worden. Das teilten die Behörden am Mittwoch mit.

In Australien ist eine Zunahme antisemitischer und islamfeindlicher Vorfälle zu verzeichnen, seitdem im Gazastreifen nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 ein neuer Krieg zwischen der Hamas und Israel ausgebrochen ist. Zwischen dem 1. Oktober 2023 und dem 30. September 2024 meldeten freiwillige Gemeindegruppen und jüdische Organisationen mehr als 2.000 antisemitische Vorfälle, verglichen mit etwa 500 Vorfällen im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte der Exekutivrat des Judentums in Australien in einem diesen Monat veröffentlichten Bericht mit.