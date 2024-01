Warum Australien so erbittert um seinen Nationalfeiertag streitet

Tag der Freude oder Tag der Schande? Der kontroverse Nationalfeiertag "Australia Day" hat am Freitag in Down Under wieder landesweite Proteste ausgelöst. Mit dem Tag wird der Ankunft der ersten britischen Flotte in Sydney Cove am 26. Jänner 1788 gedacht, in deren Folge das Land kolonisiert wurde.

"Invasion Day" heißt der Tag daher bei der indigenen Bevölkerung. Mit der Ankunft der Europäer verbindet sie vor allem Gräueltaten und ihre eigene Enteignung. Tausende, Indigene und Weiße, versammelten sich darum in Städten wie Melbourne, Brisbane und natürlich Sydney zu Kundgebungen.