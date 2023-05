Aussprache zwischen Südafrika und USA über Waffenlieferung

Das Anlegen des russischen Frachters am größten Marinestützpunkt des Landes hatte in Südafrika bereits im Dezember Empörung ausgelöst. Die Opposition forderte von der Regierung schon damals eine Erklärung, warum ein mit westlichen Sanktionen belegtes russisches Schiff eine Anlegeerlaubnis erhalten habe. Hinterfragt wurde zudem, warum dafür ein Militärstützpunkt und kein Handelshafen gewählt worden war.

Dementi

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa dementierte die Vorwürfe des US-Botschafters nicht, kündigte aber eine Untersuchung an. Auch das Außenministerium in Pretoria verwies am Freitag auf die laufende Untersuchung und erklärte, bisher sei nichts über genehmigte Waffenverkäufe an Russland im fraglichen Zeitraum bekannt.