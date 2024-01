Manchmal sind spontane Entscheidungen die besten – diese Erfahrung hat auch Tina Luttenberger aus Graz gemacht. Zwei Tage vor der Anmeldefrist hat sie sich dazu entschlossen, zum Studieren nach Lettland zu ziehen – ein paar Wochen später ging es bereits los. Bereut hat sie das bisher nicht, sagt die 22-Jährige heute, circa drei Jahre später. Mittlerweile ist sie im fünften Semester ihres Medizinstudiums.

Doch obwohl sie sich in der Hauptstadt Riga pudelwohl fühlt, vermisst sie so einiges an Österreich – Fahrradwege in der Stadt, zum Beispiel. Aber auch das Sonnenlicht: „In Österreich ist es im Winter länger hell als hier“, sagt sie. Dafür sei es im Sommer umgekehrt: „Wenn du da in Lettland am Meer übernachtest, siehst du noch sehr lange einen orangen Streifen am Horizont.“

Mit dem traditionell lettischen Essen hat Luttenberger sich noch nicht angefreundet: „Man isst hier viel Fisch, Fleisch und fettig“. Aber als Veganerin, die sich zudem glutenfrei ernährt, habe sie sich auch in der österreichischen Küche oft schwergetan – in den Supermärkten in Österreich gebe es aber definitiv eine größere Auswahl an Alternativprodukten. Und: „Das Leitungswasser schmeckt in Österreich besser“, findet sie.

Ob sie sich vorstellen kann, nach dem Studium in Lettland zu bleiben?

Sie ist sich nicht sicher: „Ich finde es hier sehr schön. Aber ich lebe auch nicht von einem lettischen Einkommen.“ Die hohe Altersarmut schrecke sie ab. Zurück nach Österreich will sie aber auch nicht unbedingt: „Ich bin kein Fan, davon, wie dort derzeit mit den Ärzten umgegangen wird.“



Helga Macher, Füssen, Deutschland: Die Lockerheit, den Kaffee und pünktliche Züge