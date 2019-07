Ausblick auf eine düstere Zukunft von Hongkong

Die vorübergehende Besetzung des Hongkonger Parlaments durch ein paar Hundert Regierungskritiker am Montag „ist ein dramatisches Ereignis mit noch unabsehbaren Folgen für die Zukunft“, sagt Mareike Ohlberg vom Mercator Institute for China Studies in Berlin. Am Tag nach der Eskalation der Lage schließt die Expertin nichts aus – auch nicht, dass Peking die „Bewaffnete Volkspolizei“ (ihr obliegt die „Aufstandsbekämpfung“) in die frühere britische Kronkolonie schickt. Sehr wahrscheinlich sei es im Moment nicht, aber nicht undenkbar.

Nicht nur aus der Sicht Ohlbergs ist nicht auszuschließen, dass die Demonstranten, die das Parlamentsgebäude verwüsteten, in eine Falle tappten. Hongkongs Polizeichef konnte keine überzeugende Antwort geben, warum kein einziger Polizist im Gebäude war. „Die Demonstranten haben mit der gewaltsamen Erstürmung des Parlaments der Regierung in Hongkong und in Peking ein Geschenk gemacht“, sagt Ohlberg gegenüber dem KURIER. Nun habe die Regierung die gewünschte Bestätigung für ihre Behauptung, die Protestbewegung sei „radikal und illegitim“. Dabei hatten zeitgleich Zehntausende Hongkonger wie in den Wochen zuvor friedlich für Lams Rücktritt demonstriert.