Aufstieg und Niedergang der Assads

Eigentlich wäre Hafez al-Assad gerne Arzt geworden, doch er stammte aus einfachen Verhältnissen. Seine Familie konnte sich das Studium nicht leisten. Und so trat der ehrgeizige junge Mann aus Kar­daha 1951 in die Militärakademie ein. Eine schicksalhafte Entscheidung für den 21-Jährigen und für das ganze Land. Denn Hafez al-Assad ließ sich zum Piloten ausbilden, machte eine steile Karriere in der Armee und putschte sich 1970 an die Macht – er legte damit den Grundstein einer Dynastie.

Eigentlich wäre auch Bashar al-Assad gerne Arzt geworden. Als Sohn des nationalen Heroen war es für ihn kein Problem, sich in den 80er-Jahren am Londoner Western Eye Hospital zum Augenarzt ausbilden zu lassen. Doch dann raste sein älterer Bruder, der vorgesehene Thronfolger Basil, mit seinem Mercedes in den Tod. Dieser 21. Jänner 1994 war ein schicksalhafter Tag für Bashar. Der 29-Jährige musste nach Syrien heimkehren, erhielt einen Schnellsiedekurs an der Militärakademie und wurde nach dem Tod seines Vaters im Juni 2000 Präsident. Jetzt ist Bashar gerade dabei, die A­ssad-Dynastie nach mehr als 40 Jahren in den Untergang zu manövrieren.