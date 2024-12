Attentat auf russischen General: Verfahren wegen "Terrorismus"

Zwei Tage nach dem tödlichen Anschlag auf den hochrangigen russischen Armeevertreter Igor Kirillow hat die Staatsanwaltschaft in Moskau am Donnerstag ein Ermittlungsverfahren gegen den am Vortag festgenommenen Tatverdächtigen eröffnet.

Der 1995 geborene Achmadson Kurbonow wurde demnach in Untersuchungshaft genommen, ihm drohe eine lebenslange Haftstrafe. Die Gerichtsbehörde veröffentlichte Fotos eines Manns in dunkler Kleidung, der in einem Käfig saß - wie Angeklagte in russischen Gerichtsverfahren. Dem Mann wird zur Last gelegt, am Dienstag einen mit Sprengstoff präparierten Elektroroller vor dem Haus platziert zu haben, in dem sich Kirillows Wohnung befindet.