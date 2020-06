USA/Iran: Beide brauchen Einigung im Atomstreit

Präsident Hassan Rohani ist nicht zuletzt mit dem Versprechen, ein Ende der Sanktionen zu erreichen, im Juni 2013 von der Mehrheit der Iraner ins Amt gewählt worden. Im zweiten Schritt versprach er eine Öffnung der iranischen Gesellschaft nach innen und außen. Rohani war es dann auch, der den vor sich hin dümpelnden Atomverhandlungen den nötigen Schub gegeben hat.

Wobei Iran-Experte Walter Posch im Gespräch mit dem KURIER betont, dass auch das geistige Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei – der mächtigste Mann im Iran –, eine Lösung für den Atomkonflikt will. " Rohani hätte keinen Schritt machen können, wenn dem nicht so wäre", betont Posch, der an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin forscht.