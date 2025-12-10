EU genehmigt 42-Milliarden-Euro-Paket für Polens erstes Atomkraftwerk

Die Europäische Kommission hat nach einer eingehenden Prüfung den Weg für Polens ambitioniertesten Energieschritt frei gemacht. Brüssel genehmigte das staatliche Beihilfepaket für den Bau und Betrieb des ersten Kernkraftwerks des Landes. Das Projekt, dessen Gesamtkosten auf gewaltige 42 Milliarden Euro geschätzt werden, ist der Eckpfeiler der polnischen Strategie, um sich von der Kohleabhängigkeit zu lösen.

Das Kraftwerk soll an der Ostseeküste in den Gemeinden Lubiatowo-Kopalino entstehen und wird von der staatlichen Gesellschaft Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) betrieben. Als Technologiepartner wurde der US-Konzern Westinghouse Electric ausgewählt.



Atomkraft hatte weltweit seinen Höhepunkt in den späten 1990er-Jahren. Zuletzt hatte vor allem das in Bau befindliche britische AKW Hinkley Point C für Wirbel gesorgt: Demnach soll der erste Reaktor frühestens zwischen 2029 und 2031 ans Netz gehen. Die Ausgaben, die beim Baubeginn 2016 noch auf 20,6 Milliarden Euro geschätzt wurden, steigen demnach - berücksichtigt man die Inflation - auf bis zu 52,6 Milliarden Euro.