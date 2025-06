Atombehörde hält heute Krisensitzung in Wien ab

Wer den X-Account von Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), verfolgt hat, konnte in den vergangenen Tagen schon eine steigende Anspannung in seinen Postings erkennen. Am Sonntag war es schließlich ein einziger Satz, der in seiner Nüchternheit den Ernst noch einmal unterstrich: „Angesichts der dringenden Lage im Iran berufe ich für morgen eine Sondersitzung des Gouverneursrats ein.“

Die Krisensitzung wird heute, Montag, in Wien stattfinden, wo die IAEO ihren Hauptsitz hat. Die Behörde ist eine autonome wissenschaftliche Organisation, hat aber ein Abkommen mit den Vereinten Nationen. Sie ist unter anderem für die weltweite Förderung der friedlichen Nutzung von Kernenergie und die Erhöhung der nuklearen Sicherheit zuständig. Besagte Sicherheit hat sich nun aber drastisch reduziert.