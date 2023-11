Asylanträge in Österreich gingen um 46 Prozent zurück

Im Oktober wurden in Österreich insgesamt 9.893 Asylanträge gestellt – das ist ein Rückgang zum Vorjahr um 46 Prozent. Die meisten Anträge wurden im vergangenen Monat von Syrern gestellt (3.777), gefolgt von Personen aus der Türkei (2.880), Afghanistan (916), Marokko (735) und Pakistan (216).

Beim Blick über die österreichischen Grenzen zeigt sich ein anderes Bild: In der EU hat es bis Ende September mehr als 900.000 Asylanträge gegeben, das ist ein Plus von etwa 25,6 Prozent. Besonders stark gestiegen sind die Asylanträge in Deutschland (+67 Prozent), Italien (+63 Prozent), Spanien (+40 Prozent) und Frankreich (+37 Prozent).