Assads Armee startet Offensive in Aleppo

Im Norden Aleppos stehen Regierungstruppen, im Süden hat die Armee Panzer zusammengezogen, ebenso im Osten – und von dort kam am Mittwoch der erste schwere Vorstoß gegen die von 20.000 Soldaten eingekesselte Stadt. Panzer rollten aus dem Viertel Hamdaniya in den bisher schwer umkämpften Stadtteil Salaheddine, eine Hochburg der Rebellen. Am Abend meldete die syrische Armee die Einnahme des Viertels.

Journalisten vor Ort hatten von einem panikartigen Rückzug der Rebellen berichtet. Unklar war lange Zeit, ob es den Regierungstruppen tatsächlich gelungen ist, die Kontrolle über den ganzen Stadtteil zu erlangen. Die Freie Syrische Armee (FSA) dementierte das. Angehörige der FSA sagten, die Truppen kontrollierten lediglich Teile des Viertels, die die FSA selbst aus strategischen Gründen aufgegeben hätte. zudem hätte die FSA mehrere Straßenzüge zurückerobert. Die lange erwartete Entscheidungsschlacht um Aleppo hat jedenfalls begonnen.

Schon in der Nacht vor dem Angriff waren mehrere Stadtteile Aleppos unter schweren Artilleriebeschuss genommen worden. Den UN-Beobachtern wurde die Lage zu gefährlich – sie wurden nach Damaskus abgezogen.

Noch am Dienstag hatten die Rebellen Erfolge gemeldet: Ihr Angriff auf ein Kraftwerk nahe der Stadt scheiterte zwar, jedoch gelang es den Aufständischen angeblich, nach zehnstündigen Gefechten einen strategisch wichtigen Checkpoint der Armee einzunehmen. Dadurch seien die von der FSA gehaltenen Gebiete im Zentrum Aleppos mit den von ihr kontrollierten Regionen im Norden Syriens verbunden worden – und damit kam dringend benötigter Nachschub in die Stadt. Zuvor hatte es bereits geheißen, den Aufständischen in Aleppo gehe die Munition aus.

So bedrängt das Regime von Präsident Bashar al-Assad auch ist, so unerbittlich sind die diplomatischen Fronten in dem Konflikt festgefahren. Der Iran beteuert weiterhin lauthals seine unumstößliche Unterstützung für die syrische Führung. Syrien sei eine "unentbehrliche Säule" des Widerstandes gegen die USA und Israel, so der iranische Gesandte Saeed Jalili bei einem Besuch in Damaskus. Teheran werde "niemals zulassen, dass die Achse des Widerstandes zerschlagen wird".