Riesenratten: Neue Agenten im Kampf gegen Tierschmuggel

Von Franzisa Trautmann

Spürhunde sind „out“ – Riesenratten sind die neue Geheimwaffe internationaler Strafverfolgungsbehörden gegen illegalen Tierhandel. Die niedlichen Nager haben eine extrem feine Nase und können von Landminen bis Krankheitserreger alles erschnüffeln. Die Fachzeitschrift Frontiers in Conservation Science veröffentlichte nun eine Studie über die kleinen Wundertiere und ihre Schlüsselfunktion im Kampf gegen organisierte Kriminalität.

Bei den neuen Unterstützern handelt es sich um Gambia-Riesenhamsterratten. Eigentlich leben sie als Einzelgänger in der Sahara, sorgen jetzt aber international für Aufmerksamkeit. Mit ihrem stark ausgeprägten Geruchssinn und zusätzlichen Riechrezeptoren stellen sie eine neue Alternative für Spürhunde dar.

Im Vergleich zu Hunden sind sie deutlich einfacher in der Handhabung und Haltung. Die Nager werden zwar so groß wie eine Kleinkatze, passen aber ohne Probleme in noch so kleine Öffnungen. Sie werden bis zu neun Jahren alt und im Gegensatz zu Hunden prägen sie sich nicht auf einen Menschen, sondern lassen sich gerne mit Futter bestechen.