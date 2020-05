Realität "noch spannender als Hollywood"

Lange Zeit war diese Geschichte unbekannt. Erst in den 1990er-Jahren entschied der damalige US-Präsident Bill Clinton, die CIA-Geheimakte über die abenteuerliche Befreiungsaktion der amerikanischen Diplomaten während der islamischen Revolution im Iran für die Öffentlichkeit freizugeben. Militante Demonstranten hatten im November 1979 die US-Botschaft in Teheran gestürmt und an die 70 Diplomaten als Geiseln genommen.

Aber nicht alle. Vier Männer und zwei Frauen konnten im allgemeinen Durcheinander während der Erstürmung in die kanadische Botschaft flüchten. Mendez holte sie nach mehreren Wochen mit einem Trick heraus. Er erfand eine Geschichte, mit der er die iranischen Behörden hinters Licht führte: Den sechs amerikanischen Diplomaten verschaffte er eine falsche Identität. Filmemacher aus Kanada seien sie, die nach Teheran gekommen waren, um nach einem geeigneten Drehort für ihr neues Projekt „Argo“ zu suchen.

Aus dieser Geschichte entstand dann der Film. Hollywood-Star Ben Affleck übernahm die Regie und auch die Hauptrolle des CIA-Agenten Tony Mendez.