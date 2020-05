Araber stellen Assad Ultimatum

Die syrische Protest-Bewegung glaubt Präsident Bashar al-Assad schon lange kein Wort mehr - auch nicht seiner Zustimmung zum Friedensplan der Arabischen Liga. Für Freitag riefen die Regimekritiker zu landesweiten, friedlichen Massendemonstrationen unter dem Motto "Gott ist groß" auf, um den von der Regierung angekündigten Gewaltverzicht zu testen.



Und ihre Skepsis bewahrheitete sich erneut: Allein in der Protesthochburg Homs, wo am Vortag 22 Menschen getötet worden waren, wurden auch gestern mehrere Demonstranten erschossen. In zwei Vororten von Damaskus wurden Dutzende Assad-Kritiker festgenommen.



Seit Mitte März gehen die Syrer gegen den Diktator auf die Straße, nach Schätzungen der UNO wurden seither mindestens 3000 Menschen getötet - die meisten davon waren Zivilisten.



Aus Angst vor einem Gewaltausbruch in der gesamten Region und wegen der engen Verbindungen zwischen Damaskus und dem Iran hat die internationale Gemeinschaft bisher weitgehend tatenlos zugesehen. Und die schützende Hand der Veto-Mächte Russland und China verhinderte ein hartes Vorgehen der UNO.