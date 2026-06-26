Antisemitische Anschläge in Europa: Sieben Festnahmen in Belgien
Mehr als drei Monate nach einem Bombenanschlag auf eine Synagoge in Lüttich haben die belgischen Ermittler sieben Verdächtige festgenommen. Die Festnahmen seien bei mehreren Polizeirazzien erfolgt, teilte am Donnerstagabend die Staatsanwaltschaft mit.
Die Regierung hatte den Anschlag Anfang März als "verabscheuungswürdige antisemitische Tat" eingestuft. Er reihte sich ein in eine ganze Reihe von Anschlägen auf jüdische Einrichtungen in Europa nach Beginn des Iran-Krieges.
Zur Identität der Festgenommenen machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben, sie verwies auf den Schutz der Ermittlungen. Bei dem Bombenanschlag in Lüttich waren Anfang März das Haupttor der Synagoge beschädigt worden und Fenster zu Bruch gegangen. Verletzt wurde niemand.
Der Iran-Krieg hatte Ende Februar mit US-israelischen Angriffen auf das Land begonnen. In der Folge kam es in Europa zu mehreren Brandstiftungen und Anschlägen an jüdische Einrichtungen. Betroffen waren unter anderem Ziele in London, Paris, Belgien, den Niederlanden und Deutschland. Es werden pro-iranische Gruppen hinter den Anschlägen vermutet.
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