Meldestelle: Antisemitische Vorfälle auf Rekord-Hoch

Die Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) hat im Vorjahr 1.532 antisemitische Vorfälle registriert. Das entspricht einer nicht signifikanten Zunahme im Vergleich zu 2024, stellt aber die höchste jemals registrierte Zahl dar.

„Wir dürfen uns nicht an den Antisemitismus gewöhnen!“, sagt IKG-Präsident Oskar Deutsch. Die IKG investiert mittlerweile allein in Wien fünf Millionen Euro pro Jahr in Sicherheitsmaßnahmen. „Das ist doch absurd. Wir sind eine Religionsgemeinschaft, und dieses Geld fehlt bei Maßnahmen für Bildung, Kultur und viele andere Bereichen.“

Zivilcourage

Der zusätzliche Schutz durch Polizei und Bundesheer sind laut Deutsch zwar enorm hilfreich. „Aber die Lösung kann doch nicht sein, mehr Einschränkungen zu akzeptieren“, sagt der IKG-Präsident, der alle Bürger bittet, Zivilcourage zu zeigen, wenn antisemitische Pöbeleien im öffentlichen Raum passieren. Die IKG alleine könne die Herausforderung nicht lösen.