Antifaschismus-Pflicht auf Buchmesse erzürnt Meloni

In Rom hat eine neue Regelung für die große Buchmesse "Più libri più liberi" eine politische Kontroverse ausgelöst. Für die Teilnahme an der Messe in der Veranstaltungsstätte "La Nuvola" in Rom vom 4. bis 8. Dezember müssen Verlage künftig eine Erklärung unterzeichnen, in der sie die "antifaschistischen Werte der demokratischen Verfassungsordnung" anerkennen.

Die Maßnahme wurde vom italienischen Verlegerverband AIE eingeführt, der die jährlich stattfindende Buchmesse organisiert, und ist Teil einer aktualisierten Teilnahmeerklärung. Während in den Vorjahren allgemein auf die Werte der italienischen Verfassung, der EU-Grundrechtecharta und der UN-Menschenrechtserklärung verwiesen wurde, verlangt die neue Regelung nun ausdrücklich die Zustimmung zu antifaschistischen Grundwerten.

Meloni warnt vor Zensur

Dies löste bei Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Chefin der rechten Regierungspartei "Fratelli d"Italia" (Brüder Italiens), Ärger aus. In ihren Sozialnetzwerken kritisierte sie die Vorgabe scharf und sprach von "Zensur". "Die Forderung, bestimmte politische Positionen zu bestätigen, ist ein Versuch, unliebsame Meinungen auszuschließen", protestierte Meloni.