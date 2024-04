Anschlag mit Auto in Israel: 26-Jähriger wollte Polizisten töten

Bei einer Auto-Attacke in Israel sind am Mittwoch vier Polizisten verletzt worden. Ein aus der arabischen Stadt Tira im Norden Israels stammender 26-Jähriger habe mit seinem Fahrzeug absichtlich eine Gruppe von Polizisten gerammt, die an einer Straßensperre nordöstlich von Tel Aviv gestanden wären, teilte die Polizei mit. Anschließend sei er zunächst weitergefahren und habe dann versucht, andere Sicherheitskräfte mit einem Messer zu verletzen.