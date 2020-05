Dschihadist kam als Flüchtling

Nach dem Anschlag in Tunis, an dem er laut Ermittlern maßgeblich beteiligt gewesen war, ist er erneut nach Italien gekommen. Es ist allerdings noch nicht bekannt, wann und auf welchem Weg. Bisher wurde auch nichts zur Biografie und zum sozialen Umfeld des Verdächtigen bekannt gegeben. Seine Mutter, die als Altenpflegerin arbeitet, und seine beiden Brüder leben in einem Vorort von Mailand.

Tunesische Behörden bezeichnen "Abdallah" als einen Drahtzieher des Attentats. Er soll der Terrortruppe " Islamischer Staat" (IS) nahestehen. Gegen Abdel Majid T. wurde ein internationaler Haftbefehl verhängt.

Der mutmaßliche Terrorist wird derzeit im Mailänder San Vittore-Gefängnis festgehalten. Da ihm im Falle einer Abschiebung nach Tunesien die Todesstrafe droht, könnte der Prozess in Italien stattfinden. Die von der tunesischen Polizei ausgehändigte Liste der von Abdel Majid T. begangenen Straftaten ist lang: Mord, bewaffnete Geiselnahme, Beteiligung an einer Terrorgruppe sowie Verschwörung gegen die innere Sicherheit. Außerdem soll der junge Mann Dschihadisten für Terroranschläge rekrutiert haben.

Für Polemik sorgt vor allem die Frage, wie sich Abdel Majid T. trotz Aufenthaltsverbots in Italien frei bewegen konnte und den Kontrollen entging. " Abdel Majid hat in Italien keine dem Fundamentalismus nahestehenden Moscheen besucht. Bevor wir von Geheimdiensten und tunesischen Behörden gewarnt wurden, war er für uns bis auf den Abschiebe-Bescheid ein Unbekannter gewesen", so Digos -Chef Megale.