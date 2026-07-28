Anschlag auf CSD Berlin: Ermittler finden Bekennervideo auf Handy

Nach dem Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin haben Ermittler auf dem Handy des mutmaßlichen Täters Abdul B. ein Bekennervideo gefunden. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der Bild. Das Video beinhalte unter anderem einen Treueschwur auf die Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Ob es sich bei der Person in dem Video sicher um Abdul B. handelt, blieb zunächst offen. Nach Informationen des Spiegel ist der Mann auf dem Video verhüllt, es soll sich aber mutmaßlich um Abdul B. handeln. Laut Bild wurde das Video am 25. Juli aufgenommen - also am Tag des Anschlags.

Der CSD in Berlin war am Samstag abgebrochen worden, nachdem ein Auto am Rande der Großveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren war. Eine Frau wurde getötet, 31 weitere Menschen wurden verletzt. Der Fahrer verließ laut Polizei das Auto und floh. Er sei mutmaßlich auch mit einer Machete auf Passanten losgegangen, sagte der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt (CSU).