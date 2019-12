Angelika Mlinar kandidiert offiziell als slowenische Ministerin

Einst Europaabgeordnete für die Neos - künftig vielleicht slowenische Ministerin: Angelika Mlinar ist nun auch offiziell Kandidatin für den Posten als slowenische Kohäsionsministerin - und das obwohl sie die slowenische Staatsbürgerschaft noch nicht erworben hat. Die mitregierende SAB-Partei nominierte am Montag die Kärntner Slowenin für das Ministeramt.

Mlinar hatte vergangene Woche offiziell den Antrag auf die slowenische Staatsbürgerschaft gestellt. Die Genehmigung Österreichs, eine österreichisch-slowenische Doppelstaatsbürgerschaft besitzen zu dürfen, hat sie allerdings bisher nicht bekommen. "Das dauert seine Zeit", erklärte Mlinar laut Medien am Montag bei einer Pressekonferenz in Ljubljana. Einen entsprechenden Antrag habe sie der zuständigen Magistratsabteilung in Wien sowie dem Innenministerium vor einem Monat geschickt.