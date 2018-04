Angela Merkel auf komplizierter Mission

Lediglich die EU-Kommission äußerte sich am Donnerstag noch zuversichtlich, dass die Ausnahmen verlängert werden – wohl auch, um Merkels USA-Besuch Schwung zu verleihen. Die EU hofft darauf, dauerhaft von den US-Zöllen ausgenommen zu werden. Eine gemeinsame Position will man kommende Woche erarbeiten. Einzelne Gegenmaßnahmen seien bereits der Welthandels Organisation WTO gemeldet worden.

Dabei wäre eine dauerhafte Installierung solcher Zölle vor allem für die USA von Risiko, wie europäische Wirtschaftsforscher vorrechnen. Laut österreichischem Wifo (Wirtschaftsforschungsinstitut) würden in den 28 EU-Staaten mittelfristig 20.000 Jobs durch die Zölle wegfallen – 500 davon in Österreich. In den USA wären es 50.000. Für das Wirtschaftswachstum würde das für die USA Einbußen von 6 Mrd. Dollar bringen. Für die EU 2 Mrd. – 100 Mio. davon für Österreich.

Aber Wirtschaftspolitik ist keinesfalls das einzige Konfliktthema zwischen den USA und Deutschland. Seit seinem Amtsantritt hatte Trump in Regelmäßigkeit gegen Berlin gestichelt: Sei es in Handelsfragen (Stichwort: deutsche Autos), in Fragen der NATO-Finanzierung (Trump kritisierte Deutschlands Beiträge als zu niedrig) oder wegen der Nordstream-2-Pipeline (Deutschland mache sich von russischem Gas abhängig, so Trump). Bis jetzt hat es Trump auch nicht geschafft, einen Botschafter nach Berlin zu entsenden.

Hinzu kommen gravierende internationale Themen: Allen voran das Atomabkommen mit dem Iran, an dessen Abschluss Deutschland fundamental beteiligt war. Neben den UN-Vetomächten (China, Frankreich, Großbritannien, Russland, USA) zählen Deutschland und die EU zu den Verhandlern und Unterzeichnern. Trump will den Deal nun aufkündigen.

Eines der zentralen Ziele Merkels wird es also vor allem auch sein, gute Stimmung zu vermitteln – und den Eindruck, dass man bei allen Differenzen an lösungsorientierten Gesprächen interessiert ist. Und die zentrale Botschaft Merkels an Trump wird wohl sein, dass sich Berlin und Paris als EU-Motor ergänzen und nicht in Konkurrenz stehen.